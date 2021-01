I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conti pubblici: Bankitalia stima debito al 156 per cento nel 2020 - "Alla fine di novembre il debito delle amministrazioni pubbliche ammontava a 2.586,5 miliardi, 140,1 in più nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Sulla base dei dati preliminari di dicembre si può stimare che nel 2020 il rapporto tra il debito e il Pil sia aumentato di oltre 20 punti percentuali, collocandosi intorno al 156 per cento". E' quanto osserva la Banca d'Italia nel suo bollettino economico. (segue) (Rin)