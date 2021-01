Ue: premier Costa, tutti chiamati a lavoro straordinario per rispondere alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno portoghese del Consiglio dell'Unione europea avviene in un momento molto importante per l'Europa e tutti saremo chiamati a svolgere un lavoro "straordinario" per poter rispondere alla situazione economica e sociale. Lo ha affermato il primo ministro portoghese, Antonio Costa, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Lisbona con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il premier lusitano ha ricordato che il moto della presidenza sarà "Realizzare una ripresa equa, verde e digitale", aggiungendo che la prima priorità sarà quella di favorire il processo di rilancio dell'Europa che passerà attraverso l'attuazione del quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027 e del Next Generation Eu e l'approvazione ed esecuzione dei piani nazionali di ripresa. "Tutti gli strumenti finanziari progettati devono essere resi operativi il più presto possibile" dando finalmente avvio al '"bazooka europeo", in riferimento alle risorse del Piano per la ripresa. (segue) (Spm)