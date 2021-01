Americhe: crisi sanitaria a Manaus, Venezuela invia ossigeno al Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha offerto al Brasile scorte di ossigeno utili ad affrontare l'emergenza sanitaria creata a Manaus, capitale dello stato di Amazzonia, da un'impennata di ricoveri per nuovo coronavirus. "Su istruzioni del presidente Nicolas Maduro abbiamo parlato con il governatore dello Stato Amazzonia, Wilson Lima, per porre immediatamente a disposizione l'ossigeno e affrontare l'emergenza sanitaria a Manaus", ha scritto il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Solidarietà latinoamericana prima di tutto", ha aggiunto il titolare della diplomazia venezuelana. I due paesi sono ad oggi posizionati su fronti ideologici e strategici contrapposti. Il governo di Jair Bolsonaro non riconosce Nicolas Maduro come presidente del Venezuela, ma il leader oppositore Juan Guaidò come capo di stato "ad interim". (segue) (Vec)