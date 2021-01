Americhe: crisi sanitaria a Manaus, Venezuela invia ossigeno al Brasile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità sanitarie di Manaus, la lista d'attesa per un posto letto continua a crescere, raggiungendo quasi le 500 persone. Complessivamente, nello stato di Amazzonia, che conta poco più di 4 milioni di abitanti, il numero di casi da inizio pandemia ha raggiunto i 223.360 casi mentre i decessi sono stati 5.930. L'incidenza, tra le più alte del paese è di 5389 casi ogni centomila abitanti, mentre la mortalità è di 143 decessi ogni centomila abitanti. Gli ospedali hanno installato celle frigorifere container all'esterno degli ospedali per poter adagiare i corpi dei deceduti. Una task force è stata creata nei cimiteri per poter aumentare la capacità di ospitare le salme. Nel tentativo di contenere la diffusione del virus il governatore dello stato Wilson Lima ha imposto il coprifuoco dalle 19,00 alle 6,00. (Vec)