Covid: nel Milanese 518 nuovi casi, 326 nel Bresciano e 270 nel Varesotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Milanese si concentrano quasi un quarto dei 2.205 nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi in Lombardia, 518. Di questi, 186 sono nella città capoluogo. L’incremento è inferiore rispetto rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano 638 nell’intera provincia di Milano e 275 a Milano città. Seguono le province di Brescia con 326 nuovi casi (ieri 365) e Varese con 270 (ieri +315). Sfiorano i duecento nuovi positivi le province di Como con +198 (ieri +213), Mantova con +196 (ieri +212) e Pavia con +174 (ieri +232). A Monza e Brianza i nuovi casi sono 137 (ieri 124), mentre gli altri territori lombardi fanno registrare oggi un incremento a due cifre: in provincia di Bergamo i nuovi casi sono 86, in quella di Cremona 72, di Lodi 69, di Lecco 63 e di Sondrio 53. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.(Rem)