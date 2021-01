Lombardia: Mammì (M5s), su impianti cremazione coordinamento regionale è doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una richiesta di accesso agli atti indirizzata alla direzione generale welfare di Regione Lombardia per comprendere quanti e quali Comuni hanno presentato istanza a Regione per la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione. È quanto ha ritenuto opportuno depositare il M5s, a fronte dell'istanza promossa da Regione, la quale volendo assecondare la sussistenza di un accresciuto fabbisogno regionale, ha invitato i Comuni lombardi ad accogliere la possibilità di realizzare nuovi impianti. "Abbiamo appreso che il Comune di Rozzano ha risposto alla richiesta di Regione Lombardia proponendo il cimitero di Ponte Sesto come punto per un forno crematorio in collaborazione con i comuni di Opera e Locate Triulzi" afferma il consigliere regionale del M5s Gregorio Mammì. "Dai documenti in nostro possesso - spiega Mammì - manca però un piano di coordinamento regionale, piano che invece regione Veneto ha fatto, coinvolgendo anche il Consiglio regionale. A fronte di una tale istanza, ritengo sia invece opportuno avere un piano di coordinamento, evitando così la costruzione di forni a 12 dodici chilometri di distanza l'uno dall'altro". (Com)