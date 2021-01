Lombardia: Voltini (Coldiretti), stop imbroglio veggie burger, finta carne inganna 9 italiani su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bistecche, salsicce e hamburger sono solo quelli ottenuti da carne vera, non certo quelli che nascono in laboratorio magari da mix vegetali con spezie, coloranti ed esaltatori di sapore”. È quanto afferma Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia, commentando l’immissione sul mercato mondiale di nuovi alimenti vegetali e sintetici che però nella denominazione richiamano prodotti di origine animale. "La carne finta – precisa la Coldiretti regionale - inganna più di 9 italiani su 10 (93%) che non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, utilizzando nomi come ad esempio “burger vegano” e “bistecca vegana” con l’unico limite di specificare sull’etichetta che tali prodotti non contengono carne". “Si tratta – dichiara il Presidente Paolo Voltini – di una comunicazione subdola che rischia di indurre i consumatori a pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e valori nutrizionali, dei prodotti a base di carne. In realtà non è così”. "Inoltre - continua Coldiretti Lombardia – la carne italiana nasce da un sistema di allevamento che per sicurezza e qualità non ha eguali al mondo, consolidato anche grazie a iniziative di valorizzazione messe in campo dagli allevatori, con l’adozione di forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi, sistemi di rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta". “Si tratta di un settore – spiega Paolo Voltini - che alimenta anche economie circolari con la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni ma anche per la produzione di energie rinnovabili come il biogas”. “Serve quindi una norma nazionale – conclude Voltini - per fare definitivamente chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente nomi come mortadella, salsiccia e hamburger, per garantire da una parte una corretta informazione ai consumatori e tutelare dall’altra il settore dell’allevamento, che rappresenta uno dei comparti chiave dell’agroalimentare lombardo e italiano”. (Com)