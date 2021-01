Energia: Turkmenistan, inaugurata stazione compressione gas in giacimento di Malai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, i media locali hanno riferito che il progetto è stato realizzato dalla società britannica Petro Gas LLP su richiesta dell’operatore statale Turkmengaz. Il gas proveniente dal giacimento Malai, in funzione sin dall'epoca sovietica, viene fornito non solo ai consumatori domestici, ma anche per l'esportazione in Cina. Nel 2012 è stato costruito il gasdotto Malay-Bagtyyarlyk, che di fatto è entrato a far parte del gasdotto interstatale Asia centrale-Cina. Ora il Turkmenistan fornisce ogni anno oltre 35 miliardi di metri cubi di gas alla Cina tramite i tre rami del gasdotto. Dopo la costruzione della quarta sezione, il volume delle forniture di gas turkmeno alla Cina dovrebbe aumentare sino ai 65 miliardi di metri cubi all'anno. (Res)