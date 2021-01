© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia in zona rossa è un problema drammatico, non solo per la regione ma per l'intera Italia. I problemi vanno risolti immediatamente: trasporti, assembramento, dispositivi sanitari, ma non chiudiamo ancora la regione che traina l'intero Paese. Sarebbe drammatico per cittadini e imprese". Lo afferma in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. (Com)