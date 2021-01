Fisco: Gelmini (FI), mini-rinvio cartelle esattoriali solo di 15 giorni è presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "il mini-rinvio della spedizione delle cartelle esattoriali che il Consiglio dei ministri avrebbe varato è una presa in giro dei contribuenti. Ed è comunque tardivo: ma come si fa - continua la parlamentare in una nota - al 15 del mese di gennaio (quando al 31 dicembre era scaduto il blocco) a decretare lo spostamento al 31 gennaio? Ci vuole uno spirito sadico per tormentare in questo modo i contribuenti". L'esponente di FI prosegue: "Ovviamente presenteremo emendamenti a questo decreto per estendere il blocco, ma è esasperante questo modo di procedere a colpi mini-rinvii da parte di un mini-governo". (Com)