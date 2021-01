Polonia: cancelleria premier, modifiche al calendario vaccinale solo dopo dati precisi da Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo precise informazioni da Pfizer-BioNTech in merito alla limitazione della fornitura di vaccini contro il Covid-19 il governo polacco prenderà decisioni su eventuali modifiche al programma di vaccinazione. Lo ha affermato Michal Dworczyk, capo della cancelleria del capo del governo polacco, durante una conferenza stampa. Dworczyk ha così commentato l'annuncio da parte delle compagnie farmaceutiche Pfizer e BioNTech sulla possibilità che le prossime consegne di dosi di vaccino in Polonia possano essere minori a causa di un tentativo di aumentare la produzione. Dworczyk ha rassicurato sul fatto che al momento non sono previste modifiche al piano vaccinale poiché non si hanno ancora dati ufficiali e che solo dopo averle ricevute si potrà eventualmente valutare di apportare dei cambiamenti al calendario preventivato. (Vap)