Governo: Vono (Iv), contattata 50 volte, mai con i responsabili

- La senatrice di Italia viva, Gelsomina Vono, esclude di poter votare la fiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "No, non sono una responsabile, non ho dubbi da questo punto di vista, e dico mai coi responsabili". Martedì al Senato, "voterò contro", ha detto ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Alla senatrice è stato chiesto di far parte dei responsabili da "persone che appartengono ai vari gruppi degli intermediari" e in questi giorni è stata chiamata "più di cinquanta" volte. Tra le offerte ricevute quella di sottosegretario, "forse dovrei rimpiazzare qualcuno che ha lasciato", ha aggiunto. (Rin)