Covid: Comazzi (Fi), zona rossa è schiaffo ai lombardi

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dichiara in una nota: “La decisione del governo di rendere la Lombardia ‘zona rossa’ è uno schiaffo a milioni di lombardi: famiglie, studenti, lavoratori che da un anno a questa parte hanno compiuto enormi sacrifici per rispettare le regole ed evitate il tracollo economico, realizzando investimenti rivelatisi inutili a causa delle decisioni altalenanti dell’esecutivo”. “Per tamponare questa ferita - continua - Regione Lombardia ha varato un ‘piano Marshall’ a favore di tutte le categorie penalizzate; il più grande stanziamento di risorse da molti anni a questa parte. L’esecutivo giallorosso - conclude il forzista - smetta di giocare con la vita dei lombardi. Se hanno deciso di chiudere tutto, nonostante il parere contrario di autorevoli esponenti del Pd come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ci aspettiamo subito un ingente stanziamento di risorse per risarcire ristoratori, commercianti, liberi professionisti e partite Iva, che da mesi si trovano con l’acqua alla gola”. (Com)