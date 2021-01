Speciale scuola: Cgil Milano, siamo dalla parte dei giovani, ritorno in presenza è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo dalla parte dei giovani". Così in una nota la Cgil di Milano esprime il suo sostegno a studentesse e studenti delle superiori che chiedono di tornare tra i banchi. "I continui cambiamenti, il balletto degli slittamenti sul rientro in presenza nella secondaria di secondo grado, la scelta di Regione Lombardia di chiusura fino al 25 gennaio che ha vanificato il lavoro coordinato dalla Prefettura di Milano segnano l'incapacità di governare le scelte dando un contraccolpo negativo alla crescita formativa degli studenti", osserva il sindacato. "Gli effetti più negativi della Dad - prosegue la nota della Cgil Milano - si fanno sentire a distanza di mesi sui livelli di apprendimento e sull'aggravio di lavoro degli insegnanti che, con generosità, stanno portando avanti la scuola, nell'abbandono delle istituzioni". "Rimaniamo coerenti con quanto diciamo da mesi: una delle priorità è la scuola in presenza e in sicurezza dei ragazzi. I protocolli ci sono già tutti. Noi stiamo dalla parte dei giovani e del futuro", conclude la nota sindacale. (Com)