Speciale scuola: Granelli, ci stiamo coordinando con prefetto di Milano per far ripartire scuole il 18

- Dopo che il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso del comitato "A scuola" contro l'ordinanza regionale che ha prolungato la dad al cento per cento nelle superiori fino al 25 gennaio, Milano si prepara alla riapertura degli istituti già a partire da lunedì 18, sempre che la regione domani non venga posizionata in zona rossa. Con la riapertura dei licei, nel capoluogo entrerebbe in vigore il piano predisposto in Prefettura prima di Natale, che prevede uno scaglionamento degli orari della città, con l'apertura dei negozi alle 10.15. Ordinanza che inizialmente doveva entrare in vigore il 7, slittata poi all'11 e ora sospesa in attesa della riapertura delle superiori. "Oggi con la sospensione del Tar dell'ordinanza regionale ci stiamo coordinando con il prefetto per far ripartire le scuole il 18 e mettere in vigore l'ordinanza. Auspico che dal 18 questa organizzazione potrà partire", ha detto nella commissione consiliare dedicata alla riapertura delle scuole l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Marco Granelli, precisando che "sono già previsti incontri di monitoraggio a diversi livelli che ci aiuteranno a migliorare in corsa, perché nessuna cosa parte perfetta". "Il documento della Prefettura - ha sottolineato l'assessore - è chiaro, perché si è costruito un patto della città sugli orari. Ora si tratta di metterlo a terra e poi monitorarlo e aggiornarlo. Ci spiace non averlo potuto lanciare come pensavamo e come ci eravamo organizzati per fare il 7 o l'11. Partirà il 18". Nella commissione, a cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti del Comune, quelli di Città metropolitana, dell'Agenzia del trasporto pubblico e degli studenti, è stata espressa una generale fiducia nel piano predisposto dalla Prefettura di Milano per consentire la riapertura delle superiori. Una riapertura però che sia definitiva. (Rem)