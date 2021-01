Speciale scuola: Lazio, Mattia (Pd), la commissione è al fianco della comunità scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche a un lavoro coordinato e di squadra tra istituzioni, sindacati, prefetti, enti locali, aziende di trasporto, scuola e sanità per arrivare al potenziamento dei trasporti pubblici e a un efficace screening del personale scolastico e degli alunni, l'assessore Di Berardino ha potuto confermare la riapertura delle scuole per lunedì 18 gennaio". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia, presidente commissione scuola in Consiglio regionale. "La questione giovanile nella pandemia resta la nostra priorità politica. Dall'audizione odierna in IX commissione emerge l'allarme di una generazione a rischio, confinata nella solitudine e nello spazio virtuale, che ha paura per il futuro. Per questo continuiamo ad ascoltare tutta la comunità scolastica con la massima serietà. Siamo di fronte alla terza ondata e la situazione è delicatissima, ma sulla scuola servono unità e collaborazione, senza scontri ideologici e strumentalizzazioni". (Com)