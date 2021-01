Speciale scuola: Napoli, Palmieri, sabato assemblea pubblica su Zoom "Riprendersi il futuro. La scuola che non si rassegna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 16 alle ore 11 si svolgerà sulla piattaforma Zoom una assemblea pubblica promossa dall'assessorato all'Istruzione e dalle reti del privato sociale della Dad solidale dal titolo "Riprendersi il futuro. La scuola che non si rassegna". Tra i partecipanti all'iniziativa Franco Lorenzoni, referente del Tavolo Saltamuri, Daniela Pampaloni referente nazionale di Scuola senza Zaino, Mario Ambel direttore della rivista Insegnare, Patrizia Luongo del Forum Disuguaglianze e Diversità, Assia Petricelli e diverse voci degli attori della comunità educante, docenti, genitori, studenti. L'evento si aprirà con i saluti del direttore dell'Ufficio scolastico, Luisa Franzese, dell'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri e della presidente della Commissione scuola del Comune di Napoli Chiara Guida e con un ricordo per Annarita Quagliarella, la combattiva preside della Bovio-Colletta scomparsa di recente per una improvvisa malattia. "L'assemblea - spiega una nota - aperta agli interventi di quanti la seguiranno, ha come obiettivo rinsaldare legami e intrecciare voci ed esperienze di coloro che, dai diversi punti di vista, non accettano la lenta agonia a cui la scuola in questo anno terribile sembra avviarsi, mentre il disagio degli studenti si accresce e le relazioni vitali che lo spazio-scuola da sempre garantisce alla comunità cittadina si sfilacciano. Sarà possibile seguire l'iniziativa dalla pagina fb dell'Assessorato e per chi volesse intervenire". (Ren)