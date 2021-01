Paesi Bassi: premier Rutte dopo dimissioni, è andato "tutto storto" ma non lascio guida del Vvd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte non intende dimettersi dalla leadership del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd). È stato lo stesso Rutte ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa indetta dopo l’annuncio delle dimissioni del governo a causa dello scandalo provocato dagli assegni familiari. Secondo Rutte, questa decisione spetta innanzitutto ai rappresentanti del partito che dovranno esprimere la loro “fiducia” e poi gli elettori. Alla domanda su quanto si senta responsabile della situazione, il premier dimissionario ha risposto di non essere direttamente ma solo indirettamente coinvolto nella vicenda e che "ha sempre rispettato la legge”. “Noto che questo ha causato molta irritazione", ha detto Rutte, secondo cui in questa vicenda è andato “tutto terribilmente storto”. (segue) (Beb)