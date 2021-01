Uganda: Bobi Wine denuncia irruzione militare in casa sua, "siamo assediati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito dell'Uganda ha fatto irruzione in casa del candidato alla presidenza, Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine), dopo che l'oppositore ha ufficialmente respinto i risultati preliminari delle elezioni generali tenute ieri nel Paese, in base ai quali il presidente Yoweri Museveni è in vantaggio con il 65,02 per cento dei voti. "Siamo sotto assedio. I militari hanno scavalcato la recinzione e ora hanno preso il controllo della nostra casa", ha denunciato su Twitter il leader di opposizione che vive a Magere, quartiere a nord della capitale Kampala. Secondo i risultati preliminari diffusi questa mattina dalla Commissione elettorale, con 8.310 seggi elettorali scrutinati su un totale di 34.684, il capo dello Stato Museveni ha raccolto 1.536.205 voti (65,02 per cento), mentre il suo sfidante Bobi Wine ha ottenuto 647.146 voti (27,39 per cento). Quest’ultimo, tuttavia, ha denunciato “frodi e violenze diffuse” durante le operazioni di voto, ma non ha fornito dettagli sulle sue accuse. La Commissione elettorale, da parte sua, ha respinto le accuse assicurando che le schede scrutinate vengono inviati al centro di conteggio nazionale nonostante l'interruzione di Internet a livello nazionale nel Paese. (Res)