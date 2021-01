Cultura: Bordoni (Lega), in commissione chiesta riapertura anticipata Teatro Valle a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura va sostenuta, aver restituito il Teatro Valle a Roma Capitale, sottratto alla città dopo una lunga occupazione, è un passo importante per ridare dignità a un polo culturale protagonista della storia artistica della nostra comunità, per questo in commissione Trasparenza ho voluto accertarmi sullo stato di avanzamento dei lavori a seguito del cofinanziamento tra Roma Capitale e il Mibact". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Risorse importanti che si attestano in circa 2 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione che sono giunti alla fase finale. È essenziale mantenere gli impegni presi per questo in commissione ho chiesto di anticipare al massimo la riapertura con l'augurio che la programmazione del Teatro Valle possa ricominciare al più presto anche in forma da remoto - aggiunge - e in futuro con le sue importanti rappresentazioni per tornare presto a essere un riferimento di aggregazione e cultura come lo era un tempo", conclude. (Com)