Siria: Consiglio Ue aggiunge ministro Esteri Mekdad a persone sotto misure restrittive

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di aggiungere il ministro degli Affari esteri siriano, Faisal Mekdad, all'elenco delle persone soggette a misure restrittive dell'Ue nei confronti della Siria, alla luce della sua recente nomina a ministro. Il Consiglio ha spiegato che questa decisione porta a 289 il numero totale di persone oggetto di divieto di viaggio e congelamento dei beni. Anche 70 entità sono soggette a congelamento dei beni. Le sanzioni attualmente in vigore contro il governo siriano sono state introdotte nel 2011, in risposta alla violenta repressione della popolazione civile siriana. Anche le aziende e gli uomini d'affari di spicco che traggono vantaggio dai loro legami con il regime e dall'economia di guerra sono soggetti a sanzioni. Ulteriori misure restrittive adottate dall'Ue includono un divieto all'importazione di petrolio, restrizioni su determinati investimenti, il congelamento dei beni detenuti dalla Banca centrale siriana nell'Ue e restrizioni all'esportazione di attrezzature e tecnologie che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per il monitoraggio o l'intercettazione di comunicazioni Internet o telefoniche. Il Consiglio ha spiegato di seguire costantemente gli sviluppi del conflitto siriano e che qualsiasi decisione di prorogare le sanzioni spetta al Consiglio prendere su base annuale. L'Ue resta impegnata a trovare una soluzione politica duratura e credibile al conflitto in Siria sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del comunicato di Ginevra del 2012. (Beb)