Roma: Bugli-Laguzzi (Pd), Italia viva inaffidabile a ogni livello

- "Italia Viva è un partito completamente inaffidabile, ha ragione il segretario nazionale Nicola Zingaretti. Non può che essere questo il giudizio che esprimiamo sulle azioni svolte dal gruppo politico di Italia viva ad ogni livello". Lo dichiarano Yuri Bugli e Filippo Maria Laguzzi, rispettivamente presidente del Consiglio del III Municipio di Roma e segretario del Pd dello stesso territorio. "Sono inaffidabili per qualsiasi percorso politico o scenario si voglia immaginare - aggiungono - a partire dal governo nazionale fino ad arrivare al governo di un singolo municipio di Roma. In Terzo abbiamo già sperimentato e denunciato i comportamenti spregiudicati degli appartenenti a questa formazione politica. È ormai chiaro a tutto il Paese quale sia il fine delle loro azioni: rivendicare visibilità politica ad ogni costo, anche a scapito del bene comune. Ci domandiamo quale sia l'elemento di innovazione e di civismo che caratterizza l'indissolubile e idilliaco connubio che da mesi li congiunge con il presidente Caudo. Chissà che anche lui si sia reso conto dell'insostenibilità della situazione". (Com)