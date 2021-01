Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 18 anni alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e 16 alla Cancelleria federale, Angela Merkel lascerà un'eredità tanto importante quanto difficile da raccogliere quando abbandonerà la politica al termine della legislatura, a settembre prossimo. È dunque massima l'attenzione nella Cdu, in Germania e nella comunità internazionale per i prossimi sviluppi nello schieramento cristiano-democratico e nella politica tedesca, in attesa delle elezioni federali del 26 settembre. Mentre la Germania affronta con preoccupazione la seconda e più grave ondata della pandemia di coronavirus, l'attenzione si concentra sul congresso virtuale che la Cdu terrà oggi e domani, 16 gennaio, per eleggere il suo nuovo presidente. Tra i candidati vi è Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia dal 2017. Sebbene sia ultimo nei sondaggi, Laschet può giocare la carta della continuità con Merkel, di cui è tra i più fedeli sostenitori. (segue) (Geb)