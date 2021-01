Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa caratteristica è certamente un freno, ma potrebbe risultare un vantaggio per Laschet. Nell'elettorato della Cdu, molti sono stanchi della cancelliera e attendono un cambiamento. Quasi 20 anni di Merkel hanno provocato l'erosione dei consensi, che la Cdu ha recuperato a fatica. Con la pandemia di coronavirus, tuttavia, le preferenze per il partito sono tornate ad aumentare a fino circa il 40 per cento. La Cdu ha, infatti, tratto vantaggio dalla gestione della crisi, potendo sfruttare il suo ruolo di partito di maggioranza relativa nella Grande coalizione con l'Unione cristiano-sociale (Csu) e il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), al governo dal 14 marzo 2018. In un momento simile, tra pandemia ed elezioni, la continuità con la cancelliera e l'establishment della Cdu che Laschet rappresenta può costituire un'importante risorsa al congresso del partito. Laschet può, infatti, rassicurare l'elettorato cristiano-democratico maggiormente preoccupato dalla conclusione della “era Merkel”. (segue) (Geb)