Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu (3)

- Tuttavia, questa continuità non deve essere intesa come appiattimento e ostilità al cambiamento. È significativo che, nella corsa alla presidenza della Cdu, Laschet, nato a Burtscheid in Renania settentrionale-Vestfalia nel 1961, abbia come proprio vice il ministro della Salute Jens Spahn, giovane ed omosessuale. La corrispondenza tra i due è biunivoca. Da un lato, Laschet ha in Spahn un simbolo del futuro. Dall'altro, Spahn ha in Laschet il vantaggio dell'esperienza di governo e l'appoggio dell'establishment cristiano-democratico. Risorse importanti in un momento in cui il ministro della Salute tedesco starebbe valutando di candidarsi a cancelliere a settembre, mentre viene duramente criticato dagli alleati della SpD per i ritardi e le carenze nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso in Germania. Al congresso della Cdu, il “ticket” Laschet-Spahn potrebbe funzionare per il primo ministro della Renania settentrionale-Vesfalia. Dei 1.001 delegati chiamati a eleggere il presidente del partito, Laschet potrebbe convincere il centro moderato, mentre Spahn mobiliterebbe i voti di quei conservatori scettici nei confronti di Friedrich Merz, il candidato della destra alla presidenza in testa nei sondaggi. Inoltre, Laschet ha dalla sua i circa 20 anni della Cdu guidata da Merkel, di cui è stato tra i più fedeli sostenitori (segue) (Geb)