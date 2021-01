Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, su Laschet gravano le critiche per la sua gestione della prima ondata della pandemia in Renania settentrionale-Vesftalia. Il Land è stato tra i primi a essere colpiti dal coronavirus e per diverso tempo ha registrato la più elevata concentrazione di focolai di infezione. Tuttavia, per garantire i diritti dei cittadini e il funzionamento dell'economia nello Stato più popoloso della Germania, dove si concentrano le industrie del Paese, Laschet si è ripetutamente opposto a restrizioni anticontagio severe. Colpito dal crollo della propria popolarità, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia si è unito ai capi di governo dei Laender che sostengono misure di blocco per il contenimento del Covid-19. (segue) (Geb)