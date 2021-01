Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, Laschet si presenta al congresso della Cdu con un programma che, elaborato con Spahn in cui propone, in particolare, l'istituzione di un ministero per la digitalizzazione, settore in cui la Germania è in grave ritardo. In materia di sicurezza interna, risalta l'impegno alla lotta contro criminalità ed estremismo, tema su cui Laschet ha recentemente insistito chiedendo il potenziamento dell'Ufficio europeo di polizia (Europol). Per il resto, il documento di Laschet e Spahn ricalca le posizioni di Merkel: unità nella Cdu, europeismo e multilateralismo, in cui la Germania affianca al rapporto con gli Stati Uniti quello con Russia e Cina. Infine, l'esclusione di ogni collaborazione dei cristiano-democratici con Alternativa per la Germania (AfD), partito nazioalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. In AfD sono transitati molti degli elettori della Cdu, stanchi o delusi da Merkel, e a loro guarda Merz con la sua intenzione di imprimere una virata verso destra all'Unione cristiano-democratica. Ipotesi assolutamente respinta da Laschet, che vuole mantenere la Cdu al centro. (segue) (Geb)