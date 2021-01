Germania: Armin Laschet, il candidato della continuità con Merkel alla presidenza della Cdu (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laschet ha poi un ulteriore e forse determinante vantaggio sui propri sfidanti, Merz e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia è, infatti, l'unico dei tre candidati alla presidente della Cdu con esperienza di governo. Una dote assolutamente preziosa in vista delle elezioni di settembre e della fine della “era Merkel”. Al riguardo, assumono particolare rilevanza le recenti dichiarazioni della presidente dimissionaria della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra della Difesa tedesca. Kramp-Karrenbauer ha affermato che il suo successore alla guida del partito dovrà avere essere dotato di responsabilità e, soprattutto, di capacità di governo. Parole che possono essere interpretate come un implicito sostegno a Laschet, sebbene la presidente dimissionaria della Cdu si sia affrettata a correggere il tiro, evidenziando che è e rimarrà neutrale in merito all'elezione del suo successore.(Geb)