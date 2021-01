Abruzzo: Berardinetti (Uncem), comparto sciistico fermo, fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comparto sciistico e tutto l'indotto non può restare fermo e senza ristori fino al 15 febbraio, bisogna fare presto". Questa la posizione del in merito alla decisione del governo di far rimanere chiusi gli impianti da sci fino alla metà del mese prossimo. "Il Dpcm appena firmato ha confermato il blocco degli impianti di risalita", ha continuato Berardinetti in merito alle ultime decisioni prese dal governo, "sono stati persi fino a oggi milioni di euro e ci sono migliaia di persone ferme in attesa di poter tornare a lavorare. Ancora una volta la montagna è costretta a pagare un prezzo troppo alto. Qualcuno ha chiesto ai gestori delle piste da sci se erano pronti ad adeguarsi alle norme anti Covid per poter riaprire? Qualcuno si è preoccupato di capire se e come queste importanti imprese potranno tornare in attività a metà febbraio solo per poche settimane annullando corsi, gare e appuntamenti annuali?". (segue) (Gru)