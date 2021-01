Abruzzo: Berardinetti (Uncem), comparto sciistico fermo, fare presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uncem Abruzzo auspica che "il governo, anche grazie allo scostamento di bilancio approvato nelle scorse ore, possa tempestivamente elargire i ristori annunciati per questo settore e per tutto l'indotto in profonda difficoltà. Ci sono decine e decine di località montane abruzzesi che si reggono interamente sul turismo sportivo invernale e ora sono ferme, con serrande abbassate e problemi ingenti per sostenere le spese fisse come affitti e bollette. Particolare attenzione va rivolta anche ai tanti lavoratori stagionali che in questo momento si trovano senza garanzie". (Gru)