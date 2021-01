Bankitalia: bollettino, crescita Pil del 3,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescita del Pil del 3,5 per cento in media quest’anno, nel 3,8 il prossimo e nel 2,3 nel 2023. Sono le proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana nel triennio 2021-2023, contenute nel bollettino economico della Banca d’Italia. La stima di crescita per l’anno in corso, secondo la Banca d’Italia, risente in misura significativa dell’effetto sfavorevole di trascinamento della flessione del prodotto prefigurata per la parte finale del 2020. La dinamica dell’attività è invece più robusta a partire dal secondo trimestre e significativamente più forte nel 2022, grazie allo stimolo delle misure di sostegno.(Rin)