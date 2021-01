Sanità: Alparone (Asst Monza),domenica arriveremo a 6mila operatori sanitari vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale contro il Covid sta proseguendo a ritmo spedito nella Asst di Monza, "domenica arriveremo a quasi 6mila operatori sanitari vaccinati. Questo numero comprende sia le persone che lavorano nell'ospedale sia gli interinali, i liberi professionisti, gli specializzandi, insomma tutte le persone che frequentano la struttura comprese quelle delle imprese di pulizia quindi questo è un dato che rappresenta una percentuale di adesione elevatissima" spiega il direttore Mario Alparone. "Sulla situazione attuale dei ricoveri all'ospedale San Gerardo invece Alparone sottolinea che "Abbiamo avuto una prima ondata, e poi una seconda particolarmente difficile con 3mila pazienti ricoverati che ci ha preso in pieno. Sicuramente adesso abbiamo un numero più basso, siamo a 115 pazienti con 10 in terapia intensiva, ma rispetto alla prima ondata non siamo quasi a livello 0, quindi l'ipotesi di ritornare a soffrire come nella seconda ondata parte da un livello di ricovero molto più alto della prima quindi per questo è più pericoloso. Noi nel frattempo ci siamo attrezzati e abbiamo fatto i nostri piani, chiaramente però il livello di stress e fatica non è indifferente". (Rem)