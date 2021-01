Governo: Pacifico (Misto), non sarò responsabile, voto contro Conte ter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del gruppo Misto, Marinella Pacifico, assicura che "sono voci di corridoio" quelle di un suo passaggio al gruppo della Lega. Ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, ha spiegato: "Questo mercato delle vacche non lo capisco. Confermo che non darò il mio voto al Conte Ter, sono nel gruppo Misto e per il momento non sto nella Lega". Pacifico voterà dunque contro la fiducia al presidente Conte: "Certo, e mi auguro ci possa essere una maggioranza alternativa che rispecchi la volontà popolare". (Rin)