Milano: Sardone (Lega) su via Pascoli, nostre denunce inascoltate dal Comune

- Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, dichiara in una nota: "Oggi si è verificato quanto già avevamo ripetutamente denunciato al Comune di Milano: un albero pericolante ha bloccato la linea del tram in via Pascoli, di fronte al civico 56, e solo per pura fortuna nessuno si è fatto male. L'assessore Maran aveva risposto a una mia interrogazione dicendo che le potature messe in atto avevano risolto il problema: menomale...". "La scarsa attenzione della giunta Sala ai problemi segnalati dai cittadini è molto preoccupante - conclude - minimizzare per poi fare finta di nulla è quanto di più sbagliato si possa fare. Questa situazione, sollevata anche da numerosi dipendenti Atm, era facilmente risolvibile se solo ci fosse stata una volontà politica di rapido intervento. Invece, come al solito, la sinistra si riempie la bocca con la mobilità green solo quando ci sono da tagliare i nastri delle ciclabili, poi ci sono gli alberi che cadono sui tram interrompendo la circolazione".(Com)