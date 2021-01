Moldova-Ue: presidente Sandu il 18 e 19 gennaio in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, effettuerà una visita ufficiale a Bruxelles il 18 e 19 gennaio 2020. La visita prevede incontri con alti funzionari delle istituzioni dell'Unione europea. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau con un comunicato. "Durante la visita, la presidente Maia Sandu avrà colloqui con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, con l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il vicepresidente della Commissione europea, Josep Borell, con il commissario europeo per il bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, nonché con il commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders e il commissario europeo per la politica di vicinato e di allargamento, Oliver Varhelyi. Sandu incontrerà inoltre il primo ministro del Regno del Belgio, Alexander De Croo, il re Filippo del Belgio, e il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli. (Rob)