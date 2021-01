Rutte dopo le dimissioni: "E' andato tutto terribilmente storto". Avevano sbagliato i conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese guidato dal primo ministro Mark Rutte ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa dopo l’emergere di uno scandalo relativo al perseguimento ingiusto di migliaia di persone per frodi nel ramo del welfare. Le dimissioni del governo dell'Aia arrivano ad appena due mesi prima delle elezioni generali previste a marzo. L'ufficio delle imposte olandese ha accusato migliaia di famiglie di aver chiesto in modo fraudolento dei pagamenti per l'assistenza ai minori tra il 2013 e il 2019. Successivamente l’ufficio ha chiesto rimborsi per decine di migliaia di euro, portando molte famiglie alla rovina finanziaria e, in alcuni casi, al divorzio.Il primo ministro olandese Mark Rutte non intende dimettersi dalla leadership del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd). È stato lo stesso Rutte ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa indetta dopo l’annuncio delle dimissioni. Secondo Rutte, questa decisione spetta innanzitutto ai rappresentanti del partito che dovranno esprimere la loro “fiducia” e poi gli elettori. Alla domanda su quanto si senta responsabile della situazione, il premier dimissionario ha risposto di non essere direttamente ma solo indirettamente coinvolto nella vicenda e che "ha sempre rispettato la legge”. “Noto che questo ha causato molta irritazione", ha detto Rutte, secondo cui in questa vicenda è andato “tutto terribilmente storto”."Persone innocenti sono state criminalizzate, le loro vite sono state distrutte e il Parlamento è stato informato in modo errato e incompleto", ha aggiunto il premier. Rutte sottolinea che il governo si assume la "piena" responsabilità per la violazione dello Stato di diritto. Al tempo stesso, il primo ministro si è detto convinto di poter continuare a garantire un governo efficace nella lotta alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. “La grande maggioranza del Parlamento ci sostiene nella lotta alla crisi”, ha detto Rutte dicendosi fiducioso che continuerà a farlo.Un rapporto parlamentare ha definito "un'ingiustizia senza precedenti" il recupero di decine di migliaia di euro senza dare agli accusati la possibilità di provare la propria innocenza. Il premier dimissionario Rutte, che è stato primo ministro dal 2010, ha definito l'episodio "vergognoso". La crisi di governo si è innescata anche dopo che il leader del Partito laburista, all’opposizione, Lodewijk Asscher, si è dimesso nei giorni scorsi. Asscher, che non parteciperà più alle elezioni parlamentari del 17 marzo, è stato ministro degli Affari sociali dal 2012 al 2017. "'Non sapevo che l'ufficio delle imposte stesse ingiustamente dando la caccia a migliaia di famiglie", ha detto Asscher, un veterano della politica olandese, presentando le sue dimissioni. (Beb)