Vaccino: De Palma (Nursing Up), subito nuovo bando per infermieri dipendenti

- Occorre da subito un nuovo bando e deve essere lo stesso commissario straordinario Arcuri a metterlo in atto: non dubitiamo del suo acume e della sua capacità manageriale di rivedere in corsa i propri intenti, anche rifacendo tutto daccapo se necessario. Così Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up, propone concretamente un nuovo bando che prenda questa volta in considerazione gli infermieri dipendenti. “Non è affatto vero che incaricando gli infermieri dipendenti del Ssn si toglierà forza lavoro alle già critiche aree Covid: in Italia abbiamo almeno 30 mila professionisti sul territorio, che oggi non superano le 6 ore al giorno di lavoro ordinario, ai quali si aggiungono almeno altri 120 mila colleghi operanti con turni compatibili, che avrebbero tutto il tempo per dare un enorme aiuto, con la loro esperienza, a questa delicata missione”, ha detto. “Arcuri può dare vita a un nuovo bando e creare una sorta di banca dati, regione per regione, di infermieri dipendenti qualificati: siamo certi che, adeguatamente retribuiti, saranno loro stessi a dare disponibilità in massa”, ha continuato, sottolineando l’impossibilità di continuare a viaggiare al ritmo di 70 mila somministrazioni al giorno. (Com)