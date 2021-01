Fisco: M5s, in arrivo piano organico per alleggerimento cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul delicato tema delle cartelle esattoriali e degli atti fiscali stiamo lavorando a un piano di alleggerimento per ammorbidirne l'impatto su cittadini e imprese: dopo il primo, importante risultato portato a casa dal Consiglio dei ministri, ovvero una prima proroga ponte delle notifiche al 31 gennaio, stiamo lavorando a un piano che, all'interno del quinto decreto Ristori, possa comprendere un'altra proroga, un successivo scaglionamento degli invii, la possibilità di ulteriori rateizzazioni e una nuova ipotesi di definizione agevolata. Così in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. “Come Movimento 5 Stelle siamo consapevoli della necessità che anche attraverso un ammorbidimento delle procedure fiscali si dia ossigeno al nostro tessuto sociale ed economico", ha detto. (Com)