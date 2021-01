Turchia: Erdogan rivede al rialzo gli obiettivi di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche sono ottimiste per l’andamento del 2021. Il saldo di bilancio ha registrato un deficit di quasi 173 miliardi di lire turche (24,7 miliardi di dollari) nel 2020, “ampiamente in linea” con l'obiettivo di 239 miliardi di lire turche (34 miliardi di dollari), ha annunciato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Nel 2019 e nel 2018 il deficit del governo turco era stato rispettivamente di 123,7 miliardi di lire turche (21,77 miliardi di dollari) e 72,6 miliardi di lire turche (14,8 miliardi di dollari). "Se la Turchia raggiungerà il suo obiettivo di crescita per il 2020, il rapporto deficit di bilancio/Pil arriverà al 3,6 per cento, battendo l'obiettivo del programma a medio termine", ha detto il capo dello Stato turco. Il programma economico annunciato lo scorso settembre prevedeva un rapporto deficit/Pil del 4,9 per cento. Ora, “alla luce di nuovi dati promettenti” annunciati da Erdogan, il nuovo obiettivo della Turchia per il 2021 è del 3,5 per cento. (segue) (Tua)