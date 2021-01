Turchia: Erdogan rivede al rialzo gli obiettivi di bilancio per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate di bilancio del Paese nel 2020 hanno raggiunto oltre 1.000 miliardi di lire turche (147 miliardi dollari) mentre le spese sono state pari a 1.200 miliardi di lire turche (171 miliardi di dollari). "Non faremo concessioni sulla disciplina fiscale", ha sottolineato il presidente turco. Nel 2020 il tasso di cambio medio dollaro Usa/lira turca è stato di circa 7,02. Erdogan ha aggiunto che nei giorni a venire il Paese non scenderà a compromessi né sulla fiducia, né sulla stabilità economica. "La Turchia ha bisogno di un nuovo salto nella diplomazia commerciale", ha detto Erdogan. Parlando delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus, il presidente turco ha affermato che il governo continuerà a prendere provvedimenti sia in campo macroeconomico che finanziario. “La Turchia è pronta per le sfide e le opportunità: sarà forte e competitiva nel mondo post-pandemia”, ha affermato Erdogan. (Tua)