Bankitalia: bollettino, produzione industriale in calo del 10 per cento nel 2020

- “Dopo il rialzo del terzo trimestre in novembre la produzione industriale è diminuita dell’1,4 per cento rispetto a ottobre, portandosi su un livello del 4,7 per cento inferiore a quello di gennaio 2020”. È quanto si legge nel bollettino economico della Banca d’Italia. “Secondo nostre stime – prosegue il bollettino - l’attività industriale sarebbe tornata a ridursi lievemente (di circa l’1 per cento) nel complesso del quarto trimestre”, e “sarebbe scesa di oltre il 10 per cento per l’intero 2020 (meno 1 per cento nel 2019)". (Rin)