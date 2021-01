Speciale difesa: Azerbaigian e Iran discutono il rafforzamento della cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Azerbaigian, Zakir Hasanov, ha discusso con l’ambasciatore dell’Iran a Baku, Seyyed Abbas Mousavi, dei mezzi per rafforzare ulteriormente la cooperazione militare e tecnica fra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr". Durante l’incontro, avvenuto a Baku, il ministro azerbaigiano ha ringraziato l’Iran per le posizioni che ha assunto durante il conflitto nel Nagorno-Karabakh, e ha sottolineato il ruolo “costruttivo e importante” dei presidenti dei due paesi (Hassan Rohani e Ilham Aliyev) nello sviluppare le relazioni bilaterali. Hasanov ha inoltre definito “di successo” la cooperazione militare esistente fra Teheran e Baku. Da parte sua, l’ambasciatore Mousavi si è congratulato con il popolo e governo dell’Azerbaigian per la vittoria riportata nella guerra e ha sottolineato che non risparmierà nessuno sforzo per ampliare la cooperazione bilaterale in ogni campo, specialmente quello militare. Lo sviluppo di tale collaborazione, ha proseguito il diplomatico, è un importante fattore per garantire la sicurezza nella regione. (Res)