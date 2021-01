Speciale difesa: Rizzo (M5s), grazie a Nistri e buon lavoro al nuovo comandante Luzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Gianluca Rizzo, fa "i migliori auguri di buon lavoro al generale di corpo d'Armata Teo Luzi che assume il comando dell'Arma dei Carabinieri. I carabinieri - continua il presidente della commissione Difesa di Montecitorio in una nota - con i loro 110 mila uomini e donne rappresentano una garanzia per la sicurezza di tutti noi e per la difesa delle libere istituzioni repubblicane. Al generale di corpo d'Armata Giovanni Nistri, che ha guidato l'Arma in questo triennio, vanno i più sentiti ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto nel suo mandato". L'esponente del M5s, che ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al comando dell'Arma dei Carabinieri che si sta tenendo alla caserma "Orlando De Tomaso" di Roma, prosegue: "In questi mesi di pandemia, gli uomini e le donne dei Carabinieri sono stati, e saranno per il futuro, un punto di riferimento certo per la cittadinanza. A tutti loro va il ringraziamento del Paese per la generosità e la professionalità messi in campo per affrontare, oltre ai compiti d'istituto, anche questa gravissima emergenza". (Com)