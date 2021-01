Speciale difesa: Cy4Gate riceve incarico di cyber deputy indutry rapporteur dell’Eda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate comunica di aver ottenuto l’incarico di cyber deputy industry rapporteur all’Agenzia della difesa europea (Eda), istituita nel 2014 dal Consiglio dell’Unione europea e che si occupa della politica estera e di sicurezza comune dell’Ue, gestendo inoltre i fondi europei per la sicurezza cyber. Stando al relativo comunicato stampa, il riconoscimento (conseguito con il sostegno di Segredifesa V reparto Innovazione recnologica e della durata di due anni) è stato affidato ad Andrea Pompili, head of Cyber security unit di Cy4Gate, che affiancherà il cyber deputy industry rapporteur di Airbus. Grazie a questa nomina, prosegue la nota, Cy4Gate potrà partecipare istituzionalmente con i rappresentanti dei ministeri della Difesa europea alla definizione delle Strategie europee della difesa del dominio cibernetico; rappresentare tutte le aziende europee d’interesse della difesa europea per la definizione delle priorità attuative governative europee cyber; sostenere Eda nella definizione dei programmi di ricerca e sviluppo e capacitivi per i nuovi programmi di finanziamento europeo Edf 2021-2027; e partecipare alle commissioni governative europee di valutazione delle proposte di programmi europei di finanziamento in ambito cyber. “Cy4Gate è soddisfatta di aver ricevuto questo importante riconoscimento, che evidenzia ancora una volta il ruolo della società nell’ambito della sicurezza”, ha commentato Eugenio Santagata, amministratore delegato di Cy4Gate. Il vice direttore generale Emanuele Galtieri ha poi ringraziato “tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante traguardo, e confidiamo di poter agire per garantire ottimi rapporti con tutti gli stakeholder contribuendo con la nostra expertise a gestire in maniera utile e puntuale i fondi europei destinati alla cyber security”. (Com)