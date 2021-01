Norvegia: autorità sanitarie, Pfizer riduce forniture vaccini nel Paese ed in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne del suo vaccino in Norvegia ed in Europa, mentre lavora per rafforzare la sua capacità di produzione. E' quanto affermato dall'Istituto norvegese per la salute pubblica tramite una nota. "Abbiamo ricevuto questo messaggio oggi poco prima delle dieci. Ci aspettavano 43.875 dosi di vaccino da Pfizer in tre settimane. Ora sembra che ne avremo 36.075", si legge nella nota diffusa da Oslo. La riduzione nelle consegne sarebbe dovuta alla produzione attualmente limitata di Pfizer, che prenderebbe con questa strategia tempo per arrivare ad una capacità di produrre 2 miliardi di dosi di vaccino in un anno dalle attuali 1,3 miliardi. "Questa riduzione temporanea colpirà tutti i Paesi europei", aggiunge l'Istituto sanitario norvegese. (Sts)