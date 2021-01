Francia: aperta inchiesta su Sarkozy per "traffico di influenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la Procura nazionale finanziaria ha aperto un'inchiesta nei confronti dell'ex presidente Nicolas Sarkozy per "traffico di influenza". Lo riportano i media francesi citando fonti concordanti, che confermano un'informazione inizialmente diffusa dal sito di inchiesta "Mediapart". Secondo quanto riferisce la testata, le indagini sono cominciate nell'estate del 2020. All'inizio dello scorso anno Sarkozy avrebbe ricevuto un compenso di 500 mila euro da una società assicurativa russa, la Reso-Garantia, nell'ambito di un contratto di consulenza da 3 milioni di euro. La società russa è detenuta dai fratelli Sarkisov che hanno confermato di aver assunto l'ex presidente come "consigliere speciale".(Frp)