India-Nepal: Commissione congiunta, ministro Esteri nepalese chiede fornitura vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Nuova Delhi la sesta riunione della Commissione congiunta India-Nepal, presieduta dai rispettivi ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e Pradeep Kumar Gyawali, affiancati dai sottosegretari Vardhan Shringla e Bharat Raj Paudyal e da altri funzionari. Sono stati esaminati tutti gli aspetti della cooperazione tra i due Paesi e le possibilità di ampliarla, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Connettività, economia e commercio, energia, risorse idriche, sicurezza, gestione delle frontiere, sviluppo, turismo, cultura e istruzione sono alcuni degli argomenti affrontati e sono stati riscontrati progressi rispetto all’incontro precedente. Ieri il portavoce del dicastero indiano, Anurag Srivastava, aveva detto che i colloqui sui confini sono oggetto di meccanismi a sé, definendo improbabile una discussione in materia in sede di Commissione congiunta. Tra i temi anche la pandemia di coronavirus: da parte nepalese è stata chiesta la “fornitura tempestiva” di vaccini prodotti in India. Proprio oggi il Dipartimento dell’amministrazione dei farmaci (Dda) del Nepal, l’ente regolatore, ha autorizzato per l’uso di emergenza il Covishield, come è stato chiamato in India quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, prodotto dal Serum Institute of India (Sii). (segue) (Inn)