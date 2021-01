India-Nepal: Commissione congiunta, ministro Esteri nepalese chiede fornitura vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata Gyawali, che domani concluderà la sua visita di tre giorni e rientrerà a Katmandu, ha pronunciato un discorso all’Indian Council of World Affairs, in cui ha parlato dei cambiamenti politici del Nepal negli ultimi anni, con l’adozione di una nuova Costituzione e di un assetto federale, e dei progressi socio-economici, bloccati dalla crisi Covid-19. Il ministro degli Esteri nepalese ha quindi sottolineato l’importanza attribuita alle relazioni con l’India, nonostante le dispute territoriali. “Mentre le parti hanno con cordato di risolvere le questioni di confine attraverso colloqui, hanno anche avuto la saggezza di far proseguire lo slancio nell’impegno complesso nonostante le divergenze in un’area”, ha detto. Per il Nepal l’India rimane “il principale partner commerciale” e anche “una grande speranza” per quanto riguarda i vaccini anti-coronavirus, ha aggiunto Gyawali, concludendo che l’amicizia bilaterale poggia su solide fondamenta. (Inn)