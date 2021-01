Brexit: Ue, divieto per tutti i Paesi terzi di portare prodotti di origine animale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il divieto di portare prodotti di origine animale nell'Unione europea, come prosciutto e formaggio. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Daniel Ferrie, rispondendo a una domanda sulla vicenda del sequestro, a Rotterdam, di panini ad autotrasportatori britannici. "C'è un divieto a portare determinati prodotti di origine animale nell'Ue, come prosciutto e formaggio, per ragioni di salute e sicurezza. Non ci sono specifiche regole per il Regno Unito, sono regole generali, che riguardano tutti i Paesi terzi. E' una questione di sicurezza e salute", ha detto. (Beb)