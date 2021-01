Regno Unito: Corte d'appello scozzese respinge ricorso della famiglia dell'attentatore di Lockerbie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello scozzese ha respinto l'appello presentato dalla famiglia di Abdelbasset al Megrahi, condannato per essere l'autore dell'attentato di Lockerbie nel 1988, che fece precipitare un Boeing 747 della Pan Am e costò la vita a 270 persone in totale. Al Megrahi è deceduto otto anni fa in carcere, ma la famiglia aveva comunque presentato appello sul caso. Si tratta del terzo appello presentato dagli avvocati della famiglia che viene negato dal sistema giudiziario britannico. Al Megrahi, ex funzionario del servizio di intelligence libico, fu l'unica persona condannata per l'attacco, mentre un altro sospetto fu prosciolto.(Rel)